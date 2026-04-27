コモに所属するアルゼンチン代表MFニコラス・パスのレアル・マドリード復帰が現実味を帯びているようだ。26日、スペイン紙『アス』が伝えている。“ニコ・パス”は2004年生まれの現在21歳でレアル・マドリードの下部組織出身。2023−24シーズンのトップチームデビュー後、2024年夏にコモへ活躍の場を移し、セスク・ファブレガス監督率いるチームで不動のトップ下として活躍している。今シーズンはここまで公式戦38試合に出場し