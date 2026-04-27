アメリカのトランプ大統領が参加した夕食会で起きた発砲事件で、容疑者の男が、政権の「最高位から順に標的」にすると記した犯行声明を家族に送っていたことがわかりました。複数のアメリカメディアは関係者の話として、逮捕されたカリフォルニア州の非常勤講師、コール・トーマス・アレン容疑者（31）が、犯行の10分前、家族に事件を予告する文書を送付していたと報じました。文書には、政権幹部の「最高位から順に標的」にすると