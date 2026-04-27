ソフトバンクの松本晴投手（２５）が２８日のオリックス戦（京セラ）に先発する。２７日はみずほペイペイドームで行われた投手指名練習に参加して調整を行った。松本晴は前回登板でもオリックス（１９日、みずほペイペイ）と対戦。７回まで散発３安打に抑え込んだが８、９回に１点ずつを失い敗戦投手となった。倉野チーフ投手コーチは左腕について「すごく成長を感じている」と評価しながらも、「貯金を作れる投手になるために