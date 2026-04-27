北海道旭川市が運営する旭山動物園が２７日、公式サイトを更新。２９日からの夏期営業開園を５月１日に延期することを発表した。旭山動物園をめぐっては勤務する３０代男性市職員が北海道警から事情聴取を受けていた。市職員は妻の遺体を動物園の焼却炉に遺棄したという趣旨の供述をしており、警察が焼却炉など園内を捜査していた。遺体はまだ見つかっていない。動物園は現在、夏期営業の準備のため休園中で、２９日から再開