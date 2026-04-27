SNS映えバツグン、富士山へ続く道【富士山夢の大橋】写真提供（一社）富士山観光交流ビューロー海外インフルエンサーの投稿から火が付いた、富士市の新・映えスポットをご存じですか？ まるで富士山に向かって階段を上っているように見える、と話題の「富士山夢の大橋」です。国道139号と国道1号を結ぶ道路上の橋で、橋の下から写真を撮ると、階段部分だけが見えて富士山に続いているように見えるんです。撮影スポットは列になって