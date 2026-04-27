るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！志摩でおすすめの旅館・ホテル ３回目のタンクフェスを迎えて2025年のタンクフェスの様子 ―「ヤバイTシャツ屋さん ”Tank-top Festival 2026” in 志摩スペイン村」（以下、タンクフェス）も、ついに3回目を迎えますね！ 改めて心境を聞かせてください。こやまたくや（G, Vo）：今まで三重県はなかなか音楽フェスが定着しにくく