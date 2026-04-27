鴨川のほとりにたたずむ、どこを撮っても絵になる和モダンの殿堂「ザ・リッツ・カールトン京都」「ザ・リッツ・カールトン京都（ざ りっつ かーるとんきょうと）」は、京都市内中心部を流れる鴨川沿いに位置し、東山の美しい景色を望むラグジュアリーホテルです。京阪本線三条駅から徒歩約6分、京都市営地下鉄東西線京都市役所前駅からも徒歩圏内とアクセスも良好で、祇園や先斗町などの観光エリアへも気軽に足を運べます。ホテル