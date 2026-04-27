ALPHA DRIVE ONEが、日本・ベルーナドームのステージに立つ。授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」（以下、「ASEA 2026」）が、5月16日と17日の2日間、埼玉県のベルーナドームで開催される。【写真】ALD1、日本に出没「イケメン集団が…」オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生したALPHA DRIVE ONEは、「ASEA 2026」初日となる16日に出演する予定だ。ALPHA DRIVE ONEの出演について、「ASEA 2026」側は「2024年に