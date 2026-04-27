株式会社ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」（565店舗／2026年3月末時点）は5月6日から、全店舗で人気の定番スイーツ「ツインシュー カスタード&ホイップ」の税込価格を138円から106円へ、約3割値下げする。あわせて同日より、「ツインシュー ミルククリーム&ホイップ」を税込117円で新発売する。いずれの商品も、ローソンおよびナチュラルローソンでは取り扱わない。ローソンストア100■原材料見直しで価