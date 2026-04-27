AI活用や語学力アップ、リスキリングなど、新たな学びを始めようと思っても、目の前に立ち塞がるサボり癖に三日坊主の壁…。でも、実は継続に必要なのは、データから導かれた3つの原則を守ることだけ！ 目標達成のための習慣力の身につけ方を紹介します。三日坊主は意志ではなく、有効な技術で解決！スキルアップを目指して勉強を始めても、意志が弱くて続かない…。など習慣化に苦手意識を持っている人は多いはず。「私はこれまで