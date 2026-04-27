28日の天気予報岡山・香川 28日（火）は朝から雲が広がりやすくなりそうですが、天気の大きな崩れはない予想です。また、気温差が大きい一日となりそうです。 28日朝は27日（月）朝と同じくらいか、やや低くなりますが、日中の最高気温は25℃前後のところが多く、夏日のところもありそうです。 そのため、気温差は岡山市が13℃、高松市は10℃となりそうです。調節しやすい服装を選ぶように心掛けてください。