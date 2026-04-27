香川県庁 かがわ県産品振興機構の職員が、元職員の給与明細書を誤って職員募集の選考結果通知書と同封して第三者に送付していたことが分かりました。 かがわ県産品振興機構によりますと、機構の職員募集に応募していた第三者に対して22日に担当職員が送った選考結果通知書に、元職員の給与明細書が同封されていました。24日、選考結果通知書を受け取った第三者から「別の人の給与明細書が同封されていた」と連絡があり、発