資料岡山労働局が入る合同庁舎（岡山・北区） 岡山労働局は、2026年3月に卒業した新規学校卒業者の3月末時点での就職決定状況を公表しました。 高校では、就職希望者2938人に対し、就職決定者は2912人で、就職決定率は99.1％でした。前の年の同じ時期と比べて0.1ポイント下回りました。求人倍率は2.95倍で、前年より0.02ポイント上昇しました。 大学では、就職決定率が97.5％で、前年より0.7ポイント低下しました。短