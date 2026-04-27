【PLAMATEA 結城友奈】 予約開始：4月28日12時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 結城友奈」を4月28日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、アニメ「結城友奈は勇者である」より、主人公の「結城友奈」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化するもの。 今回同社公式Xア