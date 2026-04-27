きょうの県内は涼しい1日でした。明日は、きょうに比べ気温がぐっと上がりそうです。きょうの県内は昼過ぎにかけて雨が降り、涼しい１日になりました。最高気温は富山市で17.8度、高岡市伏木で17.5度など、県内各地で4月上旬から下旬並みでした。あすは朝のうちは晴れ間があるものの、次第に雲が広がり、夕方には雨が降る見込みです。ですが予想最高気温はきょうよりもぐっと上がり、富山市、高岡市伏木ともに25度と夏日になりそう