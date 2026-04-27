岩手・大槌町の山林火災は発生から6日目の27日も延焼が拡大していて、焼失面積は1600haを超えました。午後5時現在の現場の状況を平井瑠悦記者が中継でお伝えします。大槌町で午後から降った雨は1時間ほど前にやみました。依然として、山からは煙が立ちのぼり、町一帯を覆っています。4月22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で相次いで発生した山林火災では、焼失面積が1618haに達し、26日から200ha余り拡大しています。平成