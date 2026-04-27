週明け２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５９円９３銭（０・１３％）高の４万７５８７円３６銭だった。２営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、４割超にあたる１４３銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、８２１円１８銭（１・３８％）高の６万５３７円３６銭となり、終値として初めて６万円を突破した。前週末の米国株式市場でハイテク株が値上