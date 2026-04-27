「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の呼びかけは27日午後5時に終了しました。4月20日に東北地方の三陸沖を震源とする地震で、青森県で震度5強を観測し、政府は巨大地震が起きる可能性が普段より高まっているとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。その後1週間の間にモーメントマグニチュード7.0以上の地震が想定震源域などで発生しなかったため、政府は午後5時をもって呼びかけを終了しました。気象庁は、27