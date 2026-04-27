警察車両の赤色灯27日午前11時45分ごろ、岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉の駐車場で、薬物事件の捜査をしていた各務原署員が突然現れた男に催涙スプレーをかけられ、うち男性署員3人が目の痛みを訴えた。男は捜査に立ち会っていた30代女性と車で逃走。県警は公務執行妨害の疑いで行方を追っている。他に、女性が車に乗り込むのを防ごうと体をつかんだ女性署員1人が発進時に引きずられ、肘と膝に擦り傷を負った。いずれも、けがの