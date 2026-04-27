最高裁最高裁第1小法廷（宮川美津子裁判長）は27日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡る訴訟の上告審弁論を、6月15日に開くと決めた。弁論は結論を変更するのに必要な手続き。提訴した辺野古周辺住民に、訴訟を起こす資格である原告適格を認めた福岡高裁那覇支部判決が見直される可能性がある。国が上告していた。訴訟で住民側は、辺野古沿岸部の埋め立てを認めた2019年の国土交通相裁決を取り消すよ