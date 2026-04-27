静岡県の県営住宅の水道メーターを盗んだとして、静岡県警は２７日、住居、職業いずれも不詳の３２歳男と、住居不定、無職４８歳男の２人を、窃盗容疑で逮捕したと発表した。県内の集合住宅では、２０日までに少なくとも計６４０個のメーターが盗まれており、県警が関連を調べている。発表によると、２人は３月下旬頃、静岡市葵区の県営東部団地で、水道メーター１０個（時価計２万円相当）を盗んだ疑い。県警は認否を明らかに