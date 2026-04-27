◇プロ野球セ・リーグ 中日ーDeNA(28日、バンテリンドーム)セ・リーグでは28日から9連戦がスタート。この初戦の予告先発が発表され、DeNAでは東克樹投手が中9日での先発マウンドにあがることがわかりました。前回登板となった18日の広島戦から少し期間が空きましたが、その間にトレーニング量を増やし強化してきたという東投手。登板に向けて「勢いをつけられるような投球を心がけたい」と意気込みます。DeNAは牧秀悟選手や筒香嘉