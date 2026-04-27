NTTドコモも衛星を使って通信サービスを強化します。ドコモは、アメリカのスペースXの衛星インターネットサービス「スターリンク」とスマホが直接通信するサービスを開始しました。空が見える場所であれば、山間部や海上といった、これまで通信状況が悪かった場所でも通信できます。KDDIとソフトバンクは既に提供を開始していて、KDDIが発表した新たなサービスでは、圏外の場所からでも文字情報で緊急のメッセージを警察や消防に送