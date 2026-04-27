「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司社長が27日、自身のTikTok内でT-BOLANが24日の和歌山公演を直前で中止した件について見解を発信した。直前中止に対する批判的な声もある中で、「ギリギリまで開催したいという想いがあったのではないか」「苦渋の決断だったはず」と決断までに至った事情に思いを巡らせた。【写真】個人資産300億円のにしたん社長、億万長者の秘訣とは！？ 1日に密着して垣間見えたもの西村社長が学生