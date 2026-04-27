招商局重工（江蘇）有限公司が独自設計・建造した中国初の18万立方メートル級液化天然ガス（LNG）運搬船「ジョージタウン」号が26日、引き渡された。同船は江蘇省南通市の招商重工埠頭からゆっくりと離岸し、シンガポールへ向けて出航した。「ジョージタウン」号は全長298．8メートル、型幅48メートルで、現時点で中国が建造・竣工した最大のLNG運搬船。その建造は、大型クリーンエネルギー船舶の建造分野で重要なブレークスルーを