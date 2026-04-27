27日朝早く北海道十勝地方南部を震源とする最大震度5強の地震があり、県内全域で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと27日午前5時23分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震がありました。震源の深さは83キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。この地震で北海道浦幌町で最大震度5強を観測しました。県内では大館市や能代市、秋田市、由利本荘市、それに横手市など全域で震度1の揺れを観測し