その一言、番組よりも音量が大きい問題リビングでくつろぐはずの時間が、たまたまついていたテレビをきっかけに、「公開ダメ出し大会」に変わることはありませんか。画面の中のタレントや歌手に向かって、容赦ない評論が飛び交うのです。本人はただの感想のつもりでも、横で聞いている側の心はじわじわと消耗します。番組の内容よりも、隣の解説の方が強烈すぎて、音量ボタンでは解決できない事態になるのです。【漫画】テレビを見