2026年（第19回）北京国際モーターショーが4月26日、一般公開初日を迎えました。今回の総展示面積は38万平方メートルに及び、出展車両数は1451台に達し、うち世界初公開モデルは181車種に上り、世界モーターショーの中で最大規模となります。会場では、国産自主ブランドと新興自動車メーカーのブースが人気を集めています。多くの来場者が行列して車両のスマートコックピットやスマート運転インタラクティブプロジェクトを体験し、