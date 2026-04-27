「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「20代女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】2位：今田美桜2位は、俳優の今田美桜さんでした。2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じ、同年12月公開の映画『映画ラストマン-FIRST LO