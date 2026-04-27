「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、4月29日（水・祝）〜5月11日（月）の期間、大阪・阪急うめだ本店で行われる「Disney THE MARKET 2026 in 阪急うめだ本店」に登場する。【写真】チップ＆デールとクラリスが関西初登場！展開商品のラインナップ■オリジナルグッズも用意今回ディズニー最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET 2026 in 阪急うめ