歓喜に沸いた、ヴェルカのB1西地区優勝。 ホーム拠点の長崎スタジアムシティの様子はいかがでしょうか。 ※詳しくは動画をご覧ください （小林勇大アナウンサー） 長崎スタジアムシティも、祝福ムード一色となっています。2階には、B1西地区優勝を祝う看板が設置されました。 まちが一体となって祝福する様子に、改めてB1西地区優勝のうれしさがこみ上げてきます。 私は、25日26日の名古