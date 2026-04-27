広島のバイクショップ「HEIWA MOTORCYCLE」が、27日までに同社のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実の“新たな愛車”を手掛けることを報告した。【写真47枚】徳井の愛車…クラシックでかっこよすぎるトヨタ『ハイエース』をベースにした『GMLVAN V-01』内外装全部見せ同アカウントでは、古びたオフロードバイクと徳井の2ショットを投稿し、「カスタムの打ち合わせで、 @tokui_yoshimi さんが来店し