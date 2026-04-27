俳優・佐々木蔵之介が25日、京都の東映京都撮影所・太秦映画村で映画『幕末ヒポクラテスたち』（5月8日公開）の舞台あいさつ・トークイベントに登場した。【写真】太秦映画村でトーク…佐々木蔵之介ら同作は、『ヒポクラテスたち』や『ゴジラ』シリーズなどを手がけ、2022年に亡くなった大森一樹監督の最後の映画企画。一度は幻になりかけたが、かつて大森監督の助監督を務めていた緒方明監督が遺志を受け継ぎ、完成させた。