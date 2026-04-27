女優の藤原紀香（54）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助（54）との結婚10周年祝いに贈られたプレゼントを披露した。2016年3月30日のゴールインから丸10年の“錫婚式”を迎え、「先日、京都・末廣屋の葵太夫さんより、結婚10周年のお祝いを賜りました」と夫婦や愛猫まーのすけの姿があしらわれたオブジェの写真を投稿。島原太夫の葵太夫からのプレゼントで、「箱を開けた瞬間、思わず声が出て