タレントの堀ちえみが25日に自身のアメブロを更新。昼食に食べたベーグルとデザートのかぼちゃタルトを紹介した。【映像】堀ちえみ 舌がんのため6割切除この日、堀は「ベーグルがバズってますね！」と切り出し「生地を茹でてから焼くため、脂質が低くて高タンパクで、ヘルシーなんだそうです」とコメント。「本郷にあるお店のベーグル」をランチに食べたことを報告し「トースターで温めて、表面カリッとさせていただきました」