東京株式市場で、日経平均株価が終値で初めて6万円台をつけました。27日の東京市場で、日経平均株価は先週末に比べ821円18銭高い6万537円36銭で取引を終えました。終値が6万円を超えるのは初めてです。アメリカ市場で連日、ハイテク関連株が上昇している流れを引き継ぎ、27日の東京市場でもAIや半導体関連株が買われ、日経平均を引き上げました。午後に入ると、イランがホルムズ海峡の封鎖解除に向けた新しい提案をアメリカ側に伝