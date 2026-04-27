◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）シルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）の前走は首差の勝利だが、進路を何度も切り替えるロスがあったもの。着差以上に強い内容あった。「前走はも外枠もあって、ああいうレースになったけど、いい脚を使えていた。まだ中身が出来てないけど、その中で走りのバランスが改善されてきた」と野中調教師は評価する。しっ