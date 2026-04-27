U-NEXTは、ユ・スンホとイ・ヘリ共演の韓国ドラマ『花が咲けば、月を想い』のDVD-BOX 2を2026年5月1日12時にU-NEXT Asia ONLINE STORE限定で発売する。価格は29,700円。韓国ドラマ『花が咲けば、月を想い』のDVD-BOX 2が5月1日に発売『花が咲けば、月を想い』は、禁酒令が布かれた朝鮮時代を舞台にした、酒の密造で生きる女性と、酒を取り締まる役人のピュアラブロマンス時代劇。ロマンス時代劇でありながら、ミステリー要素や過去