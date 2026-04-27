矢作芳人調教師＝栗東＝と坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝がお笑いの聖地に降臨する。競馬好き芸人で知られるビタミンＳ・お兄ちゃんともじゃ吉田を中心に新喜劇メンバーが集結する「『お兄ちゃんネル競馬コメディー』〜チーム矢作がやってくる！〜」が６月４日、大阪・中央区のなんばグランド花月で行われ、師弟コンビが出演することになった。チケットの先行受付はすでに終わっており、一般発売は５月３日から始める。矢