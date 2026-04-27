開園30年のセレモニー 岡山県玉野市の「おもちゃ王国」は27日、開園から30年を迎え、セレモニーが開かれました。 セレモニーでは岡山市出身のアーティスト中西圭三さんが作詞・作曲した30周年記念ソングを披露しました。 また、開園30年に合わせて新しいアトラクション「レインボーコースター」が登場。3歳から楽しむことができるということです。 （おもちゃ王国