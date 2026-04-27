天満屋ハピータウン児島店、倉敷市児島駅前でチラシを配布 岡山県倉敷市で高齢の夫婦が殺害され放火された事件の解決に向け、警察官が情報提供を呼び掛けるチラシなどを配りました。 この事件は、1995年4月、倉敷市児島上の町の角南春彦さん（当時70）の住宅が全焼し、焼け跡から角南さんと妻の翠さん（当時66）が頭部のない遺体で見つかったものです。警察は殺人・放火事件として捜査を続けています。 事件