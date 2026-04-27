「ヒトノエキ」瓦町FLAG 孤独や孤立している若者らの相談・支援に応じる施設、「ヒトノエキ」が高松市の「瓦町FLAG」5階にオープンしました。 高松市民や高松市に通勤通学する人たちが無料で利用でき、「外に出るのが不安」や、「誰にも相談できない」などの悩みを話してもらいます。 予約制で本人や家族の相談に乗ったり、就労に向けたカリキュラムを行ったりします。 ひきこもりの経験者や障害者