BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが4月26日、Aichi Sky Expoで開催された緑黄色社会主催の対バンイベント「緑黄色大夜祭2026」に出演した。【写真】「緑黄色大夜祭2026」で熱いパフォーマンスで魅了するBE:FIRSTBE:FIRSTは「Boom Boom Back」や「Mainstream」「夢中」といった代表曲を続々と披露。最新曲の「BE:FIRST ALL DAY」で圧巻のパフォーマンスを披露すると、メンバーのLEOと緑黄色社会の