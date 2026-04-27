ロンドン序盤はドル売り優勢、原油先物は堅調推移も＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル売りが優勢。ドル円は159.20付近へと軟化。ユーロドルは1.1747レベルに本日の高値を更新。ポンドドルは1.3545付近と、東京昼過ぎにつけた高値1.3549レベルに再び接近している。一方、中東情勢のバロメーターとなる原油先物は買われており、NY原油先物は足元で97ドル台に乗せてきている。中東情勢をめぐる市場反応はまち