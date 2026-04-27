アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/27営業日時点＝ 上海重油 1.4％ 大連ポリエチレン 0.47％ 上海異形鉄筋 0.21％ 上海銅 0.12％ 大連とうもろこし 0％ 上海ゴム -0.11％ ＊数値は前日比％