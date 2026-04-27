通貨オプションボラティリティードル円１週間７．７％付近に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.666.206.136.78 1MO7.305.825.736.67 3MO7.965.936.576.82 6MO8.516.097.237.18 9MO8.796.317.637.44 1YR8.946.537.907.59 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.249.277.15 1MO6.86