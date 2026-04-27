ドル円一時１５９．１５レベル、ユーロドル１．１７４８レベル、ドル売りの動き＝ロンドン為替 週明けのロンドン市場では、ドル売り圧力がみられている。足元では、ドル円は159.15レベル、ユーロドルは1.1748レベルまで本日のドル安水準を広げてきている。 USD/JPY159.20EUR/USD1.1740