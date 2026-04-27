週末、衝撃的な事件が起こりました。この31歳の男が、トランプ大統領も出席していた夕食会の会場付近で複数回、発砲したのです。イラン情勢もこう着状況が続く中一体、何が起きたのでしょうか。（ホワイトハウス記者会主催夕食会映像）これは事件直後の騒然とする現場です。（記者）「今、午後8時半すぎです。大きな銃声のような音がしまして…会場にはトランプ大統領がいるので…」“再び狙われた”トランプ大統領。日本時間4月26