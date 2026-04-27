このゴールデンウィークに帰省や旅行など長距離の移動をする方も多いかと思うが、安くて熟睡間違いなしと言われる夜行バスが話題となっている。Mr.サンデーでは、日本初を目指した10年に及ぶ開発物語を取材した。「フルフラットは許可が出ない」が常識あなたは、自分のいる「業界の常識」を 疑ったことがあるだろうか？ 例えば、深夜の高速を走る「夜行バス」。その業界にも、こんな暗黙のタブーがあったという。高知駅