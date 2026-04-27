3月末で日本テレビを退社したフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。高校時代の写真を公開した。岩田アナは、ファンからの質問に回答する形式でストーリーズを更新。その中で「高校時代のえりなちゃん見たいです！」というリクエストに「ほいっ！」と気さくに応じ、制服姿を披露した。続けて「もっと学生の写真みたいです」との声にも「文化祭の時のお写真です」と応えた。岩田は2